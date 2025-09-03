Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында Кыргызстандын бюджетине оюн бизнесинен 261,9 миллион сом түшкөн. Бул 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көп, анда киреше 136,9 млн сом болгон. Бул маалыматтар Каржы министрлигинин материалдарында камтылган.
2025-жылы кумар оюндарына салыктан түшкөн киреше 252,6 миллион сомду түзгөн. Бул былтыркыга (129,1 миллион) караганда дээрлик эки эсеге көп.
Маалыматтарды талдоо көрсөткөндөй, оюн автоматтарынан жана компьютердик тренажерлордон алынган төлөмдөр да жогорулаган — 800 миң сомдон 3,8 миллион сомго чейин.
Ал эми букмекердик конторалар менен тотализаторлордон түшкөн кирешелер, тескерисинче, азайган — 2024-жылдагы 7 миллиондон быйыл 4,5 миллион сомго чейин.
Эске сала кетсек, 2022-жылдын июнь айында президент Садыр Жапаров «Кыргыз Республикасындагы оюн-зоок ишмердүүлүгү жөнүндө» мыйзамга кол койгон. Кыргызстандыктар, 21 жашка чейинки чет өлкөлүктөр жана аракетке жөндөмсүз чет элдик жарандар кумар оюн жайларынын кардары боло албасы аныкталган.