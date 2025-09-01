Ысык-Көл облусундагы табияттын таза абасын асфальт заводунун түтүнү бузуп жатат

Түп районунун Каркыра айыл аймагынын аймагындагы кооз жаратылышты асфальт заводунан чыккан коюу түтүн бузуп жатат.
Завод Санташ айылына жакын жерде иштейт.
Буга чейин Ысык-Көлдүн жээгиндеги Корумду айылындагы кара түтүн жергиликтүү тургундар менен туристтердин нааразычылыгын жараткан дагы бир завод тууралуу маалымат тараган.
Экологдор Ысык-Көлдүн аймагы өзгөчө жаратылышты коргоо статусуна ээ экенин, жээктеги өндүрүштүк таштандылар экосистемага жана адамдардын ден соолугуна олуттуу зыян алып келерин белгилешти.