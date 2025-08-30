15:51
Кыргызча

Бишкектин 2026-жылга бюджетинин долбоору шаардык кеңештин кароосуна коюлду

Шаардык кеңештин кароосуна «Бишкек шаарынын 2026-жылга бюджетинин долбоорун жана 2027-2028-жылдарга пландаштыруу мезгилин бекитүү жөнүндө» токтом долбоору сунушталды.

Борбордун жергиликтүү бюджетинин болжолу Кыргыз Республикасын 2026-жылдан 2030-жылга чейин өнүктүрүүнүн күтүлүп жаткан макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө негизделген.

Маалымдама-негиздемеге ылайык, Бишкек шаарынын 2026-жылга бюджетинин долбоору киреше бөлүгүн кошкондо 32 миллиард 773,4 миллион сомду түзөт, анын ичинде:

салыктык түшүүлөр — 23 млрд 876,2 млн сом;

салыктык эмес кирешелер — 2 млрд 994,1 млн сом.

Бюджеттин долбоорунда жалпы чыгашалар 32 миллиард 773,4 миллион сом өлчөмүндө каралган.

Бишкек шаарынын 2027-жылга бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн болжолу 36 миллиард 188,3 миллион сомду, ал эми 2028-жылга 40 миллиард 254,3 миллион сомду түзөт.
