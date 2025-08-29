Садыр Жапаров быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылды

Президент Садыр Жапаров мугалимдердин айлыгы 2025-жылы дагы көтөрүлөрүн билдирди. Бул тууралуу Ош шаарындагы Валентина Терешкова мектеп-интернатынын ачылышында билдирди.
Садыр Жапаров мамлекет мугалимдердин эмгегин баалап, баалай турганын баса белгиледи. Жаңы мектептер, жаңыртылган окуу китептери менен катар мугалимдердин айлыгы да көтөрүлөт.
Президент билим берүү кызматкерлери үчүн шарттарды жакшыртуу бүткүл республика боюнча мектептик билим берүү системасын өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты болуп калаарын белгиледи.