Ак-Өргө конушунда 100 орундуу бала бакча курулат

Бишкек шаарынын мэриясынын Капиталдык курулуш башкармалыгы Ак-Өргө жаңы конушунда бала бакча куруп жатат. Бул тууралуу муниципалитеттин басма сөз кызматы билдирди.
Мектепке чейинки билим берүү мекемеси эки кабаттуу болуп, 100 балага ылайыкташкан. Жер тилкесинин жалпы аянты 0,39 гектарды түзөт.
Долбоордо бала бакчанын имаратынын биринчи кабатынан сыртка чыгуучу алты негизги эшиктер каралган. Кошумчалай кетсек, ар бир оюн бөлмөсүндө заманбап коопсуздук талаптарына жооп берүү үчүн авариялык чыгуулар болот. Подрядчы «Hyper Stroy» ООО болгон.
Учурда темир-бетон каркас курулуш иштери толук бүткөрүлүп, чатырын монтаждоо жана кирпич дубалдарын тургузуу иштери жүрүп жатат.