Кой-Таштагы Атамбаевдин үйүнүн ордуна карылар үйү жана бала бакча курулат

Мамлекетке таандык болуп, кийин жеке колдорго өтүп кеткен мүлктөр менен жер тилкелери кайра мамлекетке кайтарылып, элдин кызыкчылыгына иштетилип жатат.Бул тууралуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Тимур Малбашев билдирди.
Ошондой эле Бишкектин Скрябин көчөсүндө жайгашкан Бакиевдердин дагы бир жер тилкеси мамлекетке кайтарылып, ал жерге ипотекалык көп кабаттуу үйлөр курулуп, жүздөгөн жарандар турак жайлуу болушту. Мына ушундай мисалдар көп. Мамлекеттин мүлкү мамлекетке кайтарылып, аны элдин кызыкчылыгына иштетүү аракети уланууда.
Алмазбек Атамбаевдин Кой-Таштагы үйүн билесиздер. Башында ал жер дагы мамлекетке таандык болгон. Бирок кийин өзүнө өткөрүп алып, үй курган. Соттун чечими менен бул жер дагы мамлекетке кайтарылган. Эми жер тилкенин жарымына заманбап шарттагы карылар үйү курулуп, эскилиги жеткен Ысык-Ата районундагы жана Бишкектеги карылар үйлөрүндөгү карыялар ушул жерге көчүрүлөт.
Калган жарымына 500 орундуу балдар бакчасы курулуп, Кой-Таш, Арашан, Таш-Мойнок, Татыр, Прохладное жана жакынкы айылдардын балдарына кызмат кылат. Учурда бул айылдардын тургундары балдарын шаарга ташып келишет. Курулуш иштери жакынкы күндөрү башталып, кийинки жылга бүткөрүлөт. Ал эми Бишкек шаарындагы карылар үйүнүн ордуна ипотекалык көп кабаттуу үйлөр түшөт",-дейт Тимур Малбашев.