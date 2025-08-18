11:24
Кыргызстанда бир жумада 22 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды

Өткөн аптада Кыргызстанда 22 миң 294 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Алдын ала маалымат боюнча, 11-августтан 17-августка чейин төмөнкүдөй мыйзам бузуулар катталган:

тийиштүү документтери жок унаа башкаруу — 893;

мас абалында унаа башкаруу — 290;

унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу — 170;

жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар — 845;

транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу — 3 937;

авто ээнбаштык — 49;

белгиленген ылдамдыктан ашуу — 3 454;

жалган мамлекттик номуру менен унаа башкаруу — 2;

башка жол эрежелерин бузуу фактылары — 10 527;

Ошондой эле ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 2 097 унаа айып короо жайына токтотулган.

ЖКККББ айдоочулардан жол кыймылынын коопсуздук эрежелерин так сактоого чакырат
