Нарында унаа каршы тилкеде жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетти

Нарын шаарында катуу ылдамдыкта келе жаткан унаа жөө жүргүнчүнү сүзүп кетти. Каргашалуу окуянын видеосу социалдык тармактарда тарады.
Алдын ала маалыматтарга караганда, унаанын айдоочусу катуу ылдамдыкта бара жатып, каршы тилкеге чыгып, эки жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Алардын абалы азырынча белгисиз.
Каргашалуу окуя коомчулуктун кеңири нааразычылыгын жаратып, жол кыймылынын эрежелерин одоно бузгандар үчүн жазаны катаалдаштыруу маселесин дагы бир жолу көтөрдү. Тактап айтканда, социалдык тармактын колдонуучулары ылдамдыкты олуттуу ашыргандыгы үчүн айдоочулук күбөлүктөрүн белгилүү мөөнөткө алууну сунуштап жатышат.
Учурдагы айып пулдар аз бойдон калууда. Мисалы, шаарда саатына 100 километр (саатына 60 километр) ылдамдыкта жүргөндүгү үчүн айып пул болжол менен 3 миң сомду же арзандатуу менен болжол менен 900 сомду түзөт. Бул, жарандардын айтымында, башкаларга коркунуч туудурган деңгээлде ылайык келбейт.
Коомчулук ушул сыяктуу трагедиялардын алдын алуу үчүн айып пулдарды кайра карап чыгууну жана жол эрежелерин күчөтүүнү талап кылууда.