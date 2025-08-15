«Эркин экономикалык зоналар жөнүндө» мыйзамга өзгөртүүлөр кирди

Президент Садыр Жапаров «Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдирди.
Мыйзам 2025-жылдын 26-июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган.
Мыйзам Кыргызстанда эркин экономикалык зоналарды (мындан ары — ЭЭЗ) түзүүнү жана жоюуну укуктук жөнгө салууну өркүндөтүү максатында даярдалган.
Сунушталган мыйзам менен аларга ылайык ЭЭЗ министрлер кабинетинин чечими боюнча түзүлө турган өзгөртүүлөр каралган.
Берилген түзөтүүлөрдүн негизги максаты ЭЭЗди түзүү жана жөнгө салуу процессин оптималдаштыруу болуп саналат, ал ЭЭЗди түзүү, мөөнөтүн узартуу, чек араларды өзгөртүү жана жоюу боюнча ыйгарым укуктарды министрлер кабинетине өткөрүп берүүдө чагылдырылат, бул чечим кабыл алуу процессин тездетүүгө жана башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет.