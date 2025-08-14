Президент инвестициялар жөнүндөгү жаңы мыйзамга кол койду

Президент Садыр Жапаров «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө» мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди.
Мыйзам 2025-жылдын 26-июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган.
Мыйзам улуттук жана чет өлкөлүк инвесторлор тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында тике инвестицияларды жүзөгө ашырууда келип чыгуучу укуктук мамилелерди жөнгө салуу максатында даярдалган.
Мыйзам мамлекеттин инвестициялык саясатынын принциптерин белгилейт, инвесторлордун укуктарын камсыз кылуунун кепилдиктерин, ошондой эле алардын кызыкчылыктарын коргоонун механизмдерин жана инвестициялык иштин катышуучуларынын өз ара аракеттенүүсүн аныктайт.
Мыйзам КР президентинин 2021-жылдын 12-октябрындагы № 435 «2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук программасы жөнүндө» жарлыгын ишке ашыруу максатында кабыл алынган, анда төмөнкү багыттарга жетиштүү белгиленген:
1) реалдуу экономикалык өсүштүн ар жылдык темпин орточо 5 % деңгээлинде камсыз кылуу;
2) калктын жан башына ИДПга 1500 АКШ долларынан кем эмес жетишүү;
3) жумушсуздуктун деңгээлин 5 % деңгээлге чейин төмөндөтүү;
4) ИДПга карата 13 % дан кем эмес көлөмдө түз чет өлкөлүк инвестициялардын ар жылдык агымын камсыз кылуу.