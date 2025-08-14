21:01
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Кыргызча

Президент инвестициялар жөнүндөгү жаңы мыйзамга кол койду

Президент Садыр Жапаров «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө» мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди.

Мыйзам 2025-жылдын 26-июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган.

Мыйзам улуттук жана чет өлкөлүк инвесторлор тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында тике инвестицияларды жүзөгө ашырууда келип чыгуучу укуктук мамилелерди жөнгө салуу максатында даярдалган.

Мыйзам мамлекеттин инвестициялык саясатынын принциптерин белгилейт, инвесторлордун укуктарын камсыз кылуунун кепилдиктерин, ошондой эле алардын кызыкчылыктарын коргоонун механизмдерин жана инвестициялык иштин катышуучуларынын өз ара аракеттенүүсүн аныктайт.

Мыйзам КР президентинин 2021-жылдын 12-октябрындагы № 435 «2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук программасы жөнүндө» жарлыгын ишке ашыруу максатында кабыл алынган, анда төмөнкү багыттарга жетиштүү белгиленген:

1) реалдуу экономикалык өсүштүн ар жылдык темпин орточо 5 % деңгээлинде камсыз кылуу;

2) калктын жан башына ИДПга 1500 АКШ долларынан кем эмес жетишүү;

3) жумушсуздуктун деңгээлин 5 % деңгээлге чейин төмөндөтүү;

4) ИДПга карата 13 % дан кем эмес көлөмдө түз чет өлкөлүк инвестициялардын ар жылдык агымын камсыз кылуу.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339688/
Кароо: 107
Басууга
Теги
Президент мектептерде телефон колдонуу эрежелери тууралуу мыйзамга кол койду
Баңги кылмыштары үчүн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотууга тыюу салынды
Президент «Акылман» лицейинин бүтүрүүчүлөрүнө жеңилдик берген мыйзамга кол койду
Садыр Жапаров Бюджеттик кодекске өзгөртүү киргизүүгө кол койду. Эмнелер өзгөрөт?
Президент Кыргызстандын жарандыгын алуу эрежелерин өзгөртүү мыйзамына кол койду
«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» мыйзамга өзгөртүүлөр кирди
Жапаров «Маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө» жарлыкка кол койду
Кыргызстандагы адал индустрия жөнүндө мыйзамга кол коюлду
Кыргызстанда педофилдерге жаза күчөтүлдү
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү «Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
14-август, бейшемби
19:50
Чыңгыз Токтобеков Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу болуп дайындалды Чыңгыз Токтобеков Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консу...
19:42
Президент инвестициялар жөнүндөгү жаңы мыйзамга кол койду
16:44
Михаил Мишустин Евразиялык кеңештин жыйынына катышуу үчүн Чолпон-Атага келди
16:33
«Кыргызстан аэропорттору» эки учак сатып алууга инвестиция тартууда
16:17
Кыргызстан менен Ооганстандын соода, транспортту өнүктүрүү маселеси талкууланды