14:31
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Кыргызча

Кара-Суу районунун Кыргызстан айылында жаңы мектептин курулушу аяктады

Ош облусунун Кара-Суу районундагы Кыргызстан айылында № 31 О.Курбанбаев атындагы жалпы билим берүүчү жаңы мектептин курулушу аяктады. Бул тууралу Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, билим берүү уюмунун жалпы аянты 2 478 чарчы метрди түзөт.

Мектеп заманбап талаптарга жооп берген эки кабаттуу окуу корпус жана спорт залынан турат. Негизги окуу класстарынан тышкары лаборатория, компьютердик класс, конференц-зал, кыздар жана балдар үчүн эмгек класстары каралган.

Белгилей кетсек, эски мектептин биринчи имараты 1979-жылы малчылар үчүн турак жай болуп курулуп, кийин мектеп катары колдонулган. Ал эми 1985-жылы бала бакча багытындагы кошумча корпусу салынып, бирок окуучулар билим ала баштаган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339173/
Кароо: 49
Басууга
Теги
Ош облусунда 275 орундуу жаңы мектеп курулуп жатат
Баткендин тоолуу айылында жаңы мектеп ачылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү.Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү.Эмнелер талкууланды?
Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду
Кыргызстан менен Өзбекстан Казакстанга 600 миллион кубометр суу берет Кыргызстан менен Өзбекстан Казакстанга 600 миллион кубометр суу берет
Кыргызстан Вьетнам менен Грецияга тамеки азыктарын экспорттойт Кыргызстан Вьетнам менен Грецияга тамеки азыктарын экспорттойт
11-август, дүйшөмбү
14:19
Кара-Суу районунун Кыргызстан айылында жаңы мектептин курулушу аяктады Кара-Суу районунун Кыргызстан айылында жаңы мектептин к...
14:00
20 жылда 300дөн ашуун кыргызстандык мамлекеттик кызматкерлер Японияда окушкан
12:38
«Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
12:25
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
12:11
Кыргызстанда бир жуманын ичинде 350дөн ашык мас айдоочу аныкталды