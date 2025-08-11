Кара-Суу районунун Кыргызстан айылында жаңы мектептин курулушу аяктады

Ош облусунун Кара-Суу районундагы Кыргызстан айылында № 31 О.Курбанбаев атындагы жалпы билим берүүчү жаңы мектептин курулушу аяктады. Бул тууралу Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, билим берүү уюмунун жалпы аянты 2 478 чарчы метрди түзөт.
Белгилей кетсек, эски мектептин биринчи имараты 1979-жылы малчылар үчүн турак жай болуп курулуп, кийин мектеп катары колдонулган. Ал эми 1985-жылы бала бакча багытындагы кошумча корпусу салынып, бирок окуучулар билим ала баштаган.