13:50
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Кыргызча

2023-жылы Кыргызстанга 925,5 миллион сомго сыра импорттолгон

2023-жылы Кыргызстанга 10 миллион 736 миң 590,4 литр сыра импорттолгон. Бул 2022-жылга салыштырмалуу 19,33 пайызга аз. Жеткирилген товарлардын жалпы суммасы 925 миллион 561,3 миң сомду түзгөн. Маалыматтар Улуттук статистика комитетинин сайтында жарыяланган.

Көрсөтүлгөндөй, Орусиядан 6 миллион 569 миң 258 литр сыра алынып келинген. Жеткирүү боюнча экинчи орунда Казакстан турат. Бул өлкөдөн 3 миллион 383 миң 665,1 миң литр сыра 243 миллион 731,2 миң сомго ташылып келинген.

Ошондой эле анча чоң эмес көлөмдөгү жеткирүүлөр Мексикадан (254 миң 594,7 литр 48 миллион 392,1 миң сомго), Грузиядан (227 миң 435,5 литр 33 миллион 232,6 миң сомго), Германиядан (83 миң 930 литр 10 миллион 388,5 миң сомго), Литвадан (76 миң 388,8 литр 6 миллион 364 миң сомго), Латвиядан (54 миң 871,9 литр 8 миллион 229,6 миң сомго), Бельгиядан (28 миң 710,4 литр 5 миллион 426 миң сомго), Чехиядан (28 миң 638,8 литр 2 миллион 875,4 миң сомго), Беларустан (14 миң 473 литр 1 миллион 27,3 миң сомго), Испаниядан (12 миң 765,6 литр 1 миллион 649,3 миң сомго) дагы келген.

Мындан тышкары, Ирландиядан (844,8 литр 137 миң сомго), Нидерланддан (514,8 литр 189,4 миң сомго), Улуу Британиядан (364,3 литр 135,5 миң сомго), Швециядан (110,9 литр 33,6 миң сомго) жана Франциядан (23,8 литр 6 миң сомго) да жеткирүүлөр болгон.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/293289/
Кароо: 66
Басууга
Теги
Чек ара пункттарында товарларды импорттоодо 70 эреже бузуу аныкталды
Кытайдан импорттолгон унаалардын саны 35 эсеге өстү
Кыргызстан менен Кытай ортосундагы импорттун айырмачылыгы 3 млрд доллардан ашат
Орусия АКШ товарлары үчүн импорттук алымдарды көбөйттү
Кыргызстанга жыл башынан бери 504 миң 500 тонна мунай зат импорттолду
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров иш&nbsp;сапары менен&nbsp;Ош облусуна барат Садыр Жапаров иш сапары менен Ош облусуна барат
Владимир Путин Кыргызстандын Россиядагы элчисин Достук ордени менен сыйлады Владимир Путин Кыргызстандын Россиядагы элчисин Достук ордени менен сыйлады
Ошто 300 орундуу оорукана курулат Ошто 300 орундуу оорукана курулат
Сузактагы трагедия. Жабыркагандардын 19у ооруканада жатат Сузактагы трагедия. Жабыркагандардын 19у ооруканада жатат
6-май, дүйшөмбү
13:42
Ош шаарында 55,7 миллион сомго гибриддик футбол аянтчасы курулат Ош шаарында 55,7 миллион сомго гибриддик футбол аянтчас...
13:01
2023-жылы Кыргызстанга 925,5 миллион сомго сыра импорттолгон
12:38
Шашылыш билдирүү. Кыргызстандын тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүн
11:49
Садыр Жапаров Москвада өтө турган Жеңиш парадына жана ЕАЭБдин саммитине катышат
11:15
Бишкекте синтетикалык баңгизаттар колдонулган түнкү клуб жабылды
30-апрель, шейшемби
17:41
Ноокат жана Ысык-Көл округдарында мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүлөт