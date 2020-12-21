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Садыр Жапаров эл кечирсе Акаев менен Бакиевди Кыргызстанга алып келем дейт

Кандидат в президенты Садыр Жапаров продолжает агитационную кампанию в Ошской области. Сегодня, выступая перед жителями Алайского района, он заявил, что вернет в Кыргызстан сбежавших после свержения президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, если народ их простит.

Садыр Жапаров таким образом ответил на вопрос одного из избирателей. По его словам, если будет много тех, кто попросит, если народ простит, то тогда и Аскара Акаева, и Курманбека Бакиева вернут на родину.

Садыр Жапаров эл кечирсе Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келмекчи. Бул тууралуу ал шайлоочулар менен жолугушуу учурунда айтты.

Белгилей кетсек, Аскар Акаевы 2005-жылы өлкөдөн чыгып кеткен. Ал андан бери Москвада жашайт.

Курманбек Бакиев 2010-жылы Минскке качкан. Бакиев иниси Жаныш, уулу Максим менен Кыргызстанда соттолуп, эркинен ажыратылган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/177348/
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