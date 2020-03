Коронавирус менен күрөшүү үчүн ачылган эсеп бөлүмүнө 2,2 миллион сом которулду

2020-жылдын 20-мартында коронавирус менен күрөшүү үчүн ачылган эсеп бөлүмүнө 2 миллион 200 миң сом которулду. Бул тууралуу Финансы министрлигинен кабарлашты.

Маалыматка ылайык, Кыргызстандын аймагына коронавирусту жайылтпоо жана бөгөт коюу максатында акчалай кажаттарды которуу үчүн атайын эсеп бөлүмү ачылган.

Саламаттыкты сактоо министрлигинин улуттук валютасы үчүн 4402011000101373 өздүк эсеп ачык.

Акча которуу үчүн «чыгымдар — өкмөттүн пайдасына — 14 511 100» кодун басуу зарыл.

Чет элдик валютасы менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин эсеп бөлүмүнө АКШ доллары менен которсо болот.

Correspondent Bank: Federal Reserve Bank of New York, New York, USA, SWIFT: FRNYUS33

Beneficiary bank: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic SWIFT: NBKIKG22

Correspondent account number: 0210-8671-5

Beneficiary: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic