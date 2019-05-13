«Коопсуз шаар». Борбор калаадагы 19 кесилишке камералар орнотулду

«Коопсуз шаар» долбоорунун алкагында борбор калаадагы 19 кесилишке камералар орнотулду. Бул тууралуу Байланыш жана маалымат технологиялары боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти.
Камералар орнотулган жерлер:
- Элебесов — Аул көчөлөрү;
- Дэн Сяопин проспектиси — Алыкулов көчөсү;
- Дэн Сяопин проспектиси — Садыгалиев көчөсү;
- Бөкөнбаев көчөсү — Жаш Гвардия бульвары;
- Фучик көчөсү — Май куюучу жай;
- Сүйөркулов — Байтик баатыр көчөлөрү;
- Чүй проспектиси — Шопоков көчөлөрү;
- Сүйөркулов — Юнусалиев көчөлөрү;
- Айтматов — Ахунбаев көчөлөрү;
- Жибек Жолу проспектиси — Лермонтов көчөлөрү;
- Ауэзов көчөсү — Чүй проспектиси;
- Толстой көчөсү — Жаш Гвардия бульвары;
- Толстой — Бакаев көчөлөрү;
- Алыкулов— Өмүракунов көчөлөрү;
- Ахунбаев — Тыналиев көчөлөрү;
- Айтматов — Масалиев көчөлөрү;
- Горький — Айтматов көчөлөрү;
- Токомбаев — 7-Апрель көчөлөрү;
- Айтматов — Семетей көчөлөрү;