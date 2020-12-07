Бишкек шаарындагы жолдорго «Коопсуз шаардын» дагы 44 камерасы орнотулат

Жакынкы аралыкта Бишкекте «Коопсуз шаардын» 44 камерасы орнотулат. Бул тууралуу Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирет.
Камералар төмөнкү кесилиштерге орнотулат:
1. Ахунбаев — Чортеков
2. Масалиев — Тыналиев
3. Токомбаев — Жукеев-Пудовкин
4. Токомбаев — Нуркамал
5. Тоголок Молдо — Баялинов
6. Жукеев-Пудовкин — Суеркулов
7. Алыкулов — Ахунбаев
8. Байтик баатыр — Токомбаев
9. Садырбаев — Семетей
10. Дэн Сяопин — П. Лумумба
11. Чүй — Тоголок Молдо
12. Токтоналиев — Масалиев (Түштүк магистраль)
13. Жибек жолу — Кулиев
14. Жибек жолу — Ибраимов
15. Абдрахманов — Киев
16. Ибраимов — Киев
17. Анкара — Валиханов
18. Салиев — Курманжан датка
19. Махатма Ганди — Баялинов
20. Токтогул — Панфилов
21. Гагарин — Асаналиев (Некрасов)
22. Панфилов — Горький
23. Толстой — Панфилов
24. Шопоков — Жумабек
25. Москва — Тоголок Молдо
26. Лермонтов — Көлбаев
27. Жибек жолу — Тоголок Молдо
28. Тоголок Молдо — Щербаков
29. Орозбеков — Щербаков
30. Елебесов — Щербаков
31. Сухэ-Батор — Юнусалиев
32. Сухэ-Батор — Токомбаев
33. Ахунбаев — Токтоналиев
34. Бейшеналиев — Токтогул
35. Кулиев — Токтогул
36. Кулиев — Рыскулов
37. Киев — Бейшеналиев
38. Чүй — Ибраимов
39. П. Лумумба — Профсоюз
40. Жибек жолу — Осмонкул
41. Чортеков — Күйүкова
42. Шабдан баатыр — Валиханов
43. Жайыл баатыр (Түштүк магистраль) — Садырбаев
44. Ибраимов — Фрунзе