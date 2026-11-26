Бишкек шаардык театрынын декабрь айына карата репертуары
Декабрь айында А. Умуралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында көрүүчүлөргө үч спектакль сунушталат. Бул тууралуу театрдан билдиришти.
Маалыматка ылайык, 5-6-декабрь күндөрү саат Жан-Батист Мольердин «Тартюф» комедиясынын премьерасы орус тилинде көрсөтүлөт. Спектаклдин режиссер-коюучусу Россиядан келген Татьяна Захарова.
Ал эми 12-13-декабрда Нина Мазурдун «Я — Эдит Пиаф» аттуу моноспектакли тартууланат. Режиссеру — Александр Панин (Россия), башкы ролду актриса Накинай Дыйканова аткарат.
Мындан тышкары, 24-25-декабрь күндөрү балдар жана ата-энелер үчүн «Жаңы жылдык жоруктар» аттуу майрамдык программа уюштурулат. Кичинекей көрүүчүлөрдү жомок каармандары менен жолугушуу, андан соң Аяз ата жана Аяз кыздын катышуусундагы балаты майрамы күтөт.