USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

Жомок дүйнөсү: Бүгүн сүрөт музейинде «Мажар эл жомоктору» көргөзмөсү ачылат

08:29, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бүгүн, 28-октябрда Г. Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинде Кыргыз Республикасындагы Мажарстан элчилиги тарабынан уюштурулган «Мажар эл жомоктору» анимациялык сериалынын иллюстрациялар көргөзмөсү ачылат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.

Көргөзмө мажар элинин элдик жомокторун, каада-салтын жана маданий мурасын анимация искусствосу аркылуу таанытууга багытталган. Келүүчүлөр сериалдын көркөм кадрлары менен таанышып, мажар фольклорунун өзгөчөлүктөрүн жана анын көркөм дүйнөсүн көрө алышат.

Мындан тышкары, 2026-жылдын 1-ноябрында саат 14:30дан 17:30га чейин музейдин кинозалында венгер анимациялык фильмдеринин көрсөтүүсү уюштурулат. Программага XX кылымдагы мажар анимациясынын белгилүү өкүлдөрүнүн чыгармалары киргизилген.

Тасмалар субтитрсиз жана дубляжсыз көрсөтүлөт.

Көрүүчүлөргө визуалдык баяндоого жана көркөм образдарга негизделген анимациялык чыгармалар сунушталат.

Тема боюнча материалдар

Бийчи жамгыр: Акын Алтынай Темирова Италиянын эл аралык сыйлыгын алды

Жаш манасчылардын республикалык сынагы жыйынтыкталды: Жеңүүчүлөр аныкталды

Болот Шамшиевдин элесине арналган кинофестиваль өтөт

Кыргыз театрынын 100 жылдыгы: Иш-чаралардын программасы

Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы лауреаттары 11 номинация боюнча тандалат

Кыргыз киносунун 85 жылдык мааракеси белгиленет

Ч. Айтматов атындагы Мамлекеттик орус драма театрынын ноябрь айындагы репертуары

Жаш манасчылардын республикалык сынагы: Финалга 14 акын тандалды

Кыргызстан жөнүндө XVIII–XX кылымдагы сейрек басылмалар Китеп палатасына берилди

ЖК депутаттарына Жусуп Абдрахманов тууралуу тасма көрсөтүлөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18