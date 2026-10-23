USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Жаш манасчылардын республикалык сынагы жыйынтыкталды: Жеңүүчүлөр аныкталды

08:04, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргыз улуттук «Манас» театрында залкар манасчы Мамбет Чокмор уулунун 130 жылдыгына арналган 30 жашка чейинки манасчылардын республикалык кароо-сынагы жыйынтыкталды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.

Иш-чара Кыргыз Республикасынын Президентинин «Улуттук дем — дүйнөлүк бийиктик» уңгужолу жөнүндө Жарлыгын ишке ашыруу, манасчылык өнөрдү жайылтуу жана өнүктүрүү, жаш таланттарды колдоо максатында уюштурулду.

Байгелүү орундар төмөнкүдөй бөлүштүрүлдү:

  • Баш байге: Кутман Садыбакасов
  • I орун: Акматбек Султан уулу
  • II орун: Асылбек Маратов
  • III орун: Темирбек Матыбаев
  • Атайын сыйлыктар: Чыңгызхан Кожошев жана Жылдызбек Төрөканов.

Иш-чаранын негизги максаты — кыргыз элинин улуттук маданиятынын ажырагыс бөлүгү болгон төкмөлүк өнөрдү жайылтуу жана өнүктүрүү, залкар манасчы Мамбет Чокморовдун чыгармачылык мурасын даңазалоо, ошондой эле жаш муунду улуттук баалуулуктарды урматтоого үндөө.

Республикалык айтыш төкмөлүк өнөрдүн өнүгүшүнө, акындардын чыгармачылык дараметин арттырууга жана кыргыз элинин бай маданий мурастарын сактап, кийинки муундарга жеткирүүгө багытталган маанилүү маданий иш-чара болуп саналат.

Тема боюнча материалдар

Болот Шамшиевдин элесине арналган кинофестиваль өтөт

Кыргыз театрынын 100 жылдыгы: Иш-чаралардын программасы

Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы лауреаттары 11 номинация боюнча тандалат

Кыргыз киносунун 85 жылдык мааракеси белгиленет

Ч. Айтматов атындагы Мамлекеттик орус драма театрынын ноябрь айындагы репертуары

Жаш манасчылардын республикалык сынагы: Финалга 14 акын тандалды

Кыргызстан жөнүндө XVIII–XX кылымдагы сейрек басылмалар Китеп палатасына берилди

ЖК депутаттарына Жусуп Абдрахманов тууралуу тасма көрсөтүлөт

Кыргыз мамлекеттик куурчак театрынын ноябрь айындагы репертуары

Түрк дүйнөсүнүн акын– жазуучулары Түркиянын Кайсери шаарында жолугушат

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18