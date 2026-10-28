USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

Унаи Симон — жылдын мыкты дарбазачысы аталды

08:05, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Испания курамасынын курамында дүйнө чемпиону болгон «Атлетик» клубунун голкипери Лев Яшин атындагы сыйлыкты жеңип алды.

Ал Англиянын борбору Лондондо «Алтын топ-2026» сыйлыгын тапшыруу аземинде белгилүү болду.

Испания курамасынын 29 жаштагы оюнчусу жайында «кызыл фуриянын» курамында дүйнө чемпиону болгон. Турнирде ал болгону бир гол өткөрүп жиберген.

Сыйлык үчүн күрөштө Симон Тибо Куртуа («Реал»), Эмилиано Мартинес («Челси»), Матвей Сафонов («ПСЖ») жана Давид Раяны («Арсенал») артта калтырды.

Аялдар арасында «Барселонанын» өкүлү Ката Колль мыкты дарбазачы болду.

Тема боюнча материалдар

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн кыргызстандык балбан кыздар күч сынашат

«Алтын топ- 2026»: Гарри Кейн карьерасында биринчи жолу сыйлыктын ээси болду

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль утту

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль үчүн күрөшөт

Алтын топ -2026: Бүгүн сыйлык тапшыруу аземи өтөт. Ким алдыда?

Дүйнө чемпионаты: Акжол Махмудов коло байгеге ээ болду

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандын намысын 22 балбан коргойт

Кыргызстан Кубогу -2026: «Нефтчи» менен «Мурас Юнайтед» баш байге үчүн беттешет

Чемпиондор лигасы: Жуманын мыкты оюнчусу расмий түрдө аталды

Флойд Мэйвезер кайрадан Макгрегор менен беттешеби? Реванш тууралуу айтылды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18