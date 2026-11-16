Улуттар лигасы:Франция, Англия, Испания жана Бельгия ¼ финалына чыкты
Алтынчы турдун кезектеги оюндарынан кийин УЕФА Улуттар лигасынын чейрек финалдык стадиясынын дагы төрт катышуучусу аныкталды.
А1 тобунун жеңүүчүсү Франция курама командасы болду, алар Бордодо Түркиядан келген конокторду 2:1 эсеби менен утту.
Түрк футболчулары алты оюнда тең жеңилүүгө учурады.
Экинчи орунду Брюсселде Италияны 4:1 эсебинде талкалаган Бельгиянын футболчулары ээледи. Жыйынтыктоочу абалы: Франция — 13 упай, Бельгия — 12, Италия — 10, Түркия — 0.
Буга чейин чейрек финалга Англия, Испания жана Португалия курама командалары чыгышкан.
Беш турдан кийинки командалардын абалы: Нидерланддар — 11 упай, Греция — 8, Германия — 8, Сербия — 0.
Акыркы чейрек финалист 17-ноябрда А4 төрттүгүндөгү акыркы беттештерден кийин белгилүү болот. Дания курама командасы Копенгагенде Норвегия менен жолугат, ал эми Кардиффте Уэльс футболчулары португалиялыктар менен таймашышат.
Командалардын абалы: Португалия — 12, Дания — 9, Норвегия — 6, Уэльс — 3.