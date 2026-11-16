USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Улуттар лигасы:Франция, Англия, Испания жана Бельгия ¼ финалына чыкты

10:52, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Алтынчы турдун кезектеги оюндарынан кийин УЕФА Улуттар лигасынын чейрек финалдык стадиясынын дагы төрт катышуучусу аныкталды.

А1 тобунун жеңүүчүсү Франция курама командасы болду, алар Бордодо Түркиядан келген конокторду 2:1 эсеби менен утту.

Түрк футболчулары алты оюнда тең жеңилүүгө учурады.

Экинчи орунду Брюсселде Италияны 4:1 эсебинде талкалаган Бельгиянын футболчулары ээледи. Жыйынтыктоочу абалы: Франция — 13 упай, Бельгия — 12, Италия — 10, Түркия — 0.

Буга чейин чейрек финалга Англия, Испания жана Португалия курама командалары чыгышкан.

Беш турдан кийинки командалардын абалы: Нидерланддар — 11 упай, Греция — 8, Германия — 8, Сербия — 0.

Акыркы чейрек финалист 17-ноябрда А4 төрттүгүндөгү акыркы беттештерден кийин белгилүү болот. Дания курама командасы Копенгагенде Норвегия менен жолугат, ал эми Кардиффте Уэльс футболчулары португалиялыктар менен таймашышат.

Командалардын абалы: Португалия — 12, Дания — 9, Норвегия — 6, Уэльс — 3.

Тема боюнча материалдар

ФИФА президенттин шайлоо: Жанни Инфантино 30дан ашуун өлкөгө барды

Криштиану Роналду «Day 1s» сериалын тартууну баштады

U-23: Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курамасы Түркияда Россия менен беттешет

U-19: Футзал боюнча Кыргызстандын өспүрүмдөр курамасы Орусиядан утулду

Golden Boy — 2026: Пау Кубарси Евпопанын эң мыкты жаш футболчу сыйлыгын алды

Дүйнөнүн эң мыкты чабуулчулары аталды

Кыргызстанда Олимпиада чемпиондоруна ай сайын 30 миң сомдон өмүр бою төлөнөт

«Тажикстан президентинин кубогу»: Өлкөдөгү жаш шахматчылар мелдешке катышат

«Барс» клубу футбол боюнча Кыргызстандын чемпиону болду

Криштиану Роналду Португалия курама командасынан кеткенин жарыялады

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18