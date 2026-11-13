Криштиану Роналду «Day 1s» сериалын тартууну баштады
Криштиану Роналдунун эл аралык футболдон кеткени тууралуу жарыясынан кийин португалиялык оюнчу үчүн жаңы долбоорлордун мезгили келди. Бейшемби күнү CR7 британиялык режиссер Мэттью Вон менен биргеликте «Day 1s» сериалын тартуу иштери башталганын билдирди.
«Кубанычтуу жаңылыктар! Менин алгачкы «Day 1s» телешоумду тартуу иштери жаңы эле башталды. Жакында дагы көбүрөөк жаңылыктар болот», — деп айтылат португалиялык жылдыздын Instagram баракчасындагы билдирүүсүндө.
Ошондой эле бул постко актердук курамга кирери күтүлүп жаткан рэпер Дэйвдин жанында турган Дэмиан Льюистин сүрөтү жана «Брентфорд» клубунун кийим алмаштыруучу бөлмөсүнөн тартылган сүрөт жайгаштырылган.
Ушул жылдын июль айында The Sun гезити бул долбоор тууралуу маалымдаган. Басылманын маалыматы боюнча, «Аль-Насрдын» чабуулчусу Улуу Британиядагы футбол агентинин айланасындагы окуяларды чагылдырган көркөм сериалдын аткаруучу продюсери болуп саналат. Агенттин ролун «Мекен» («Homeland») сериалынын жылдызы Дэмиан Льюис аткарат.
Сериалдын концепциясы Тьерри Анринин өкүлү болгон агент Даррен Дейнге таандык. Британиялык басылма телеиндустриядагы булакка таянып билдиргендей, ал дагы актердук курамга кошулат. Сериалды өндүрүүгө катышуудан тышкары, Роналду өзү да айрым эпизоддордо пайда болушу мүмкүн.
Жакынкы күндөрү студия Мэтт Деймон жана Крис Хемсворт сыяктуу белгилүү актерлор тартылган «Stuntnuts» тасмасын да сунуштары күтүлүүдө.