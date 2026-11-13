USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

Криштиану Роналду «Day 1s» сериалын тартууну баштады

07:45, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Криштиану Роналдунун эл аралык футболдон кеткени тууралуу жарыясынан кийин португалиялык оюнчу үчүн жаңы долбоорлордун мезгили келди. Бейшемби күнү CR7 британиялык режиссер Мэттью Вон менен биргеликте «Day 1s» сериалын тартуу иштери башталганын билдирди.

«Кубанычтуу жаңылыктар! Менин алгачкы «Day 1s» телешоумду тартуу иштери жаңы эле башталды. Жакында дагы көбүрөөк жаңылыктар болот», — деп айтылат португалиялык жылдыздын Instagram баракчасындагы билдирүүсүндө.

Ошондой эле бул постко актердук курамга кирери күтүлүп жаткан рэпер Дэйвдин жанында турган Дэмиан Льюистин сүрөтү жана «Брентфорд» клубунун кийим алмаштыруучу бөлмөсүнөн тартылган сүрөт жайгаштырылган.

Ушул жылдын июль айында The Sun гезити бул долбоор тууралуу маалымдаган. Басылманын маалыматы боюнча, «Аль-Насрдын» чабуулчусу Улуу Британиядагы футбол агентинин айланасындагы окуяларды чагылдырган көркөм сериалдын аткаруучу продюсери болуп саналат. Агенттин ролун «Мекен» («Homeland») сериалынын жылдызы Дэмиан Льюис аткарат.

Сериалдын концепциясы Тьерри Анринин өкүлү болгон агент Даррен Дейнге таандык. Британиялык басылма телеиндустриядагы булакка таянып билдиргендей, ал дагы актердук курамга кошулат. Сериалды өндүрүүгө катышуудан тышкары, Роналду өзү да айрым эпизоддордо пайда болушу мүмкүн.

Жакынкы күндөрү студия Мэтт Деймон жана Крис Хемсворт сыяктуу белгилүү актерлор тартылган «Stuntnuts» тасмасын да сунуштары күтүлүүдө.

Тема боюнча материалдар

U-23: Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курамасы Түркияда Россия менен беттешет

U-19: Футзал боюнча Кыргызстандын өспүрүмдөр курамасы Орусиядан утулду

Golden Boy — 2026: Пау Кубарси Евпопанын эң мыкты жаш футболчу сыйлыгын алды

Дүйнөнүн эң мыкты чабуулчулары аталды

Кыргызстанда Олимпиада чемпиондоруна ай сайын 30 миң сомдон өмүр бою төлөнөт

«Тажикстан президентинин кубогу»: Өлкөдөгү жаш шахматчылар мелдешке катышат

«Барс» клубу футбол боюнча Кыргызстандын чемпиону болду

Криштиану Роналду Португалия курама командасынан кеткенин жарыялады

Мээрим Жуманазарова UWW дүйнөлүк рейтингинде биринчи орунга көтөрүлдү

Криштиану Роналдунун уулу биринчи жолу Португалия курама командасына чакырылды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18