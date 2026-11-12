USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

U-23: Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курамасы Түркияда Россия менен беттешет

14:13, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Түркиянын Деринже шаарында Кыргызстан менен Россиянын жаштар курама командаларынын (U-23) ортосунда эки жолдоштук беттеш өтөт. Бул тууралуу россиялык команданын басма сөз кызматы билдирди.

Оюндар командалардын окуу-машыгуу жыйындарынын бир бөлүгү болуп саналат. Ошол эле учурда, Түркияга учар алдында россиялык футболчуларда кичинекей кыйынчылык жаралган: биринчи рейс токтотулуп, бирок жыйынтыгында билеттер алмаштырылып, курама команда жыйындарга жөнөп кеткен.

Ал эми Кыргызстандын улуттук курама командасы өзүнүн окуу-машыгуу жыйындарын Вьетнамда өткөрүүдө. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмесинен кабарлашты.

Намдинь шаарында Кытай Тайбэйи жана Вьетнамдын курама командалары менен да жолдоштук беттештер өтөт. Оюндар 13 жана 15-ноябрда VFF International Friendly Cup — 2026 эл аралык турниринин алкагында болот.

Тема боюнча материалдар

U-19: Футзал боюнча Кыргызстандын өспүрүмдөр курамасы Орусиядан утулду

Golden Boy — 2026: Пау Кубарси Евпопанын эң мыкты жаш футболчу сыйлыгын алды

Дүйнөнүн эң мыкты чабуулчулары аталды

Кыргызстанда Олимпиада чемпиондоруна ай сайын 30 миң сомдон өмүр бою төлөнөт

«Тажикстан президентинин кубогу»: Өлкөдөгү жаш шахматчылар мелдешке катышат

«Барс» клубу футбол боюнча Кыргызстандын чемпиону болду

Криштиану Роналду Португалия курама командасынан кеткенин жарыялады

Мээрим Жуманазарова UWW дүйнөлүк рейтингинде биринчи орунга көтөрүлдү

Криштиану Роналдунун уулу биринчи жолу Португалия курама командасына чакырылды

Азия чемпионаты-2027: Футбол боюнча беттештин мөөнөтү жылдырылды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18