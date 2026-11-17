УЕФА Улуттар лигасы. Словакия менен Казакстан Астанада тең чыкты
УЕФА Улуттар лигасынын үчүнчү дивизионунун эки тайпасында алтынчы турдун беттештери өттү. С3 квартетинин лидерлери болгон словакиялык футболчулар Астанада Казакстандын курама командасы менен 2:2 эсебинде тең чыгып, турнирди жыйынтыкташты.
29-мүнөттө Ислам Чесноков (Галымжан Кенжебектин пасынан кийин) эсепти ачты. 56-мүнөттө Роберт Боженик үстүнкү күрөштө утуп чыгып, эсепти теңеди. 65-мүнөттө талаа ээлери кайрадан алдыга чыгышты — Ян Вороговский айырмаланды.
Кошумча берилген убакытта Адриан Капралик Словакиянын экинчи голун киргизип, беттештеги акыркы эсепти койду — 2:2.
Словакия 12 упай топтоп, тайпада биринчи орунду ээледи жана В лигасына түз жолдомо алды. Казакстан курамасы болгону 3 упай топтоп, акыркы (төртүнчү) орунду ээледи.
Тилекке каршы, казакстандыктарда бир дагы жеңиш жок, эки тең чыгуу жана төрт жеңилүү бар.
Экинчи орунду өз үйүндө Молдова курамасын 1:0 эсебинде жеңип алган Фарер аралдарынын футболчулары ээлешти.
Жыйынтыктоочу абал: Словакия — 12 упай, Фарер аралдары — 8, Молдова — 7, Казакстан — 3.
Эске салсак, УЕФА Улуттар лигасында чейрек финалдык баскычтын сегиз катышуучусунун жетөө аныкталды.
А2 тайпасындагы оюндардын жыйынтыктоочу турунда Германия курамасы Берлинде мурунку турда гректерди 7:0 эсебинде уткан Нидерланддардын командасын 5:0 эсебинде талкалады.
Буга чейин чейрек финалга Англия, Испания, Франция, Бельгия жана Португалия курамалары чыгышкан.