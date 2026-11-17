Качырып ийбе! Бүгүн «Ак шумкарлар» Вьетнамдын курамасы менен беттешет
Бүгүн, 17-ноябрда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Вьетнамдын улуттук курамасы менен жолдоштук беттеш өткөрөт.
Кыргыз футбол биримдиги билдиргендей, оюн Вьетнамдын Намдинь шаарында «Тхиенчыонг» стадионунда өтөт. Беттеш Кыргызстандын убактысы боюнча, саат 18:00гө туура келет.
Белгилей кетсек, кыргызстандык футболчулар буга чейин Кытайдын курамасы менен беттешип, атаандашын 3:0 эсебинде жеңген.
Бүгүнкү беттеш 2027-жылы Сауд Арабиясында өтө турган Азия кубогуна даярдыктын маанилүү баскычтарынын бири болуп саналат.