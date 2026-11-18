Лионель Месси: «Менин буттарым мен үчүн сүйлөйт»
Аргентина жана Интер Майами чабуулчусу Лионель Мессинин төмөнкүдой мыкты цитаталары бар экен:
«Менин буттарым мен үчүн сүйлөйт.»
«Эгер күн сайын жаңы нерсени үйрөнө алсаңыз, жашоо мындан да сонун болмок.»
«Мен футболду (эгер мүмкүн болсо) бекер ойнойт элем».
«Дүйнөдөгү эң мыкты футболчу болгонго караганда, жакшы адам болуу мага көбүрөөк жагат. Мунун баары бүтсө, сага эмне калат?»
«Мен Барселонада 12 жашымдан бери жашайм, бирок бул аргентиналыктардын көбү ойлогондой эмес, аргентиналык бойдон калдым.»
«Футболчу болуунун эң жаман жери? Интервью.»
«Мен Роналдуну мыкты деп эсептейм жана бул жерде эч кандай көрө албастык жок. Эгер Роналду жок болсо, мен андан озуп кетүүгө умтулбайт элем, демек бир жерден жылбай тура бермекмин.»
«Сен кыялыңа жетүү үчүн күрөшүшүң керек. Бул үчүн сен өзүндү курмандыка чалып, талыкпай эмгектенишиң керек».