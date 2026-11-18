Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Вьетнамды утту
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Вьетнамды 2:1 эсеби менен жеңип алды. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу билдирет.
Жолдоштук оюн Намдинь шаарында (Вьетнам) өттү.
Биринчи таймда аларга талаа ээлери эсеп ачып, тыныгууга 1:0 эсеби менен чыгып кетишкен. Оюндун аягында кыргызстандыктар оюндун жүрөгүн өзгөртө алышты. 86-минутада Валерий Кичин атаандаштын дарбазасына биринчи гол киргизди. Экинчи топ Эрбол Атабаевдин аркасы менен вьетнамдыктардын дарбазасына кирди.