USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

Golden Boy — 2026: Пау Кубарси Евпопанын эң мыкты жаш футболчу сыйлыгын алды

07:45, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

«Барселона» клубунун коргоочусу Пау Кубарси (19 жашта) 2026-жылкы Golden Boy сыйлыгынын ээси болду. Бул тууралуу «Бомбардир» басылмасы жазып чыкты.

Сыйлык эксперттик калыстар тобунун добуш берүүсүнүн жыйынтыгы боюнча Европанын эң мыкты жаш оюнчусуна ыйгарылат. Сыйлык тапшыруу аземи декабрь айында Турин шаарында өткөн.

Кубарсиден тышкары, сыйлыктын 25 финалистинин катарына «Барселонанын» дагы эки оюнчусу — Марк Берналь жана Хави Эспарт кирди. Ошондой эле талапкерлердин арасында Диоманде, Буадди, Эндрик, Эстевао, Мастантуоно, Льюис-Скелли жана Престианни бар эле.

Өткөн сезондо Кубарси Испания чемпионатында 31 матч өткөрүп, бир гол киргизген. «Барселонанын» курамында ал Испаниянын Суперкубогун жана Ла Лиганы уткан, ошондой эле Испаниянын курама командасы менен дүйнө чемпиону болгон.

Golden Boy сыйлыгы 2003-жылдан бери Италиянын Tuttosport гезити тарабынан берилип келет. Катышуу үчүн оюнчу 21 жашка толук эмес болууга тийиш. Эреже боюнча футболчу бул сыйлыкты карьерасында бир гана жолу ала алат. 2025-жылы бул сыйлыктын ээси «ПСЖнын» вингерлеринин бири Дезире Дуэ болгон.

Тема боюнча материалдар

U-19: Футзал боюнча Кыргызстандын өспүрүмдөр курамасы Орусиядан утулду

Дүйнөнүн эң мыкты чабуулчулары аталды

Кыргызстанда Олимпиада чемпиондоруна ай сайын 30 миң сомдон өмүр бою төлөнөт

«Тажикстан президентинин кубогу»: Өлкөдөгү жаш шахматчылар мелдешке катышат

«Барс» клубу футбол боюнча Кыргызстандын чемпиону болду

Криштиану Роналду Португалия курама командасынан кеткенин жарыялады

Мээрим Жуманазарова UWW дүйнөлүк рейтингинде биринчи орунга көтөрүлдү

Криштиану Роналдунун уулу биринчи жолу Португалия курама командасына чакырылды

Азия чемпионаты-2027: Футбол боюнча беттештин мөөнөтү жылдырылды

UFC мушкери Конор Макгрегор карьерасын жыйынтыктаганын кайрадан жарыялады

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18