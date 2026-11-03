USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

UFC мушкери Конор Макгрегор карьерасын жыйынтыктаганын кайрадан жарыялады

13:04, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Ирландиялык UFC мушкери Конор Макгрегор карьерасын дагы бир жолу жыйынтыктаарын билдирди. X социалдык тармагындагы өз баракчасында 38 жаштагы экс-чемпион кийинки мушкери анын акыркы бою болоорун жарыялады.

Ал өзү катышкан беттештер эч кандай күч жумшабаса дагы башка спортчулардын мушкерине караганда кассалык киреше боюнча алдыда экенин белгиледи.

«Менин мурунку беттешимде футбол боюнча дүйнө чемпионатынын жарым финалы менен бир убакта өткөн, бирок мен баары бир ал кармашта жакшы көрсөткүчтөрдү жараттым. Кийинки жолу  акыркы беттешимде мындан да жакшылап көрсөтүүгө аракет кылам. Кандай көрсөткүчтөргө жетише аларымды көрөбүз», — деп жазды Конор Макгрегор.

Буга чейин мушкер бир нече жолу, атап айтканда 2016 жана 2019-жылдары карьерасын аяктаганын жарыялап, бирок ар бир жолу октагонго кайтып келген.

Июль айында Конор Макгрегор акыркы беш жыл ичинде UFСде биринчи мушкерин өткөргөн. Америкалык Макс Холлоуэйге каршы беттеш болгону бир мүнөткө созулуп, ирландиялыктын жеңилүүсү менен аяктаган.

Ал сокку урууга аракет кылып жатып бутунан жаракат алган — Холлоуэй техникалык нокаут менен жеңишке жеткен.

Тема боюнча материалдар

Азия чемпионаты-2027: Футбол боюнча беттештин мөөнөтү жылдырылды

Азия Кубогу-2027: Чемпионат бир жылга жылдырылышы мүмкүн

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандык балбандар беш медаль утту

Бүгүн «Талас Арена» стадионунун салтанаттуу ачылыш аземи өтөт

Атактуу футболчу Криштиану Роналду Ташкентке келбей калды

Дүйнө чемпионаты: Эрназар Акматалиев алтын үчүн күрөшөт

Дүйнө чемпионаты -2026: Бүгүн эркин күрөш боюнча балбандар килемге чыгат

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова күмүш медаль утту

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова алтын медаль үчүн күрөшөт

Forbes рейтинги: Карьерасында 1 млрд доллардан ашык каражат тапкан 11 спортчу

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18