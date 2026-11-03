UFC мушкери Конор Макгрегор карьерасын жыйынтыктаганын кайрадан жарыялады
Ирландиялык UFC мушкери Конор Макгрегор карьерасын дагы бир жолу жыйынтыктаарын билдирди. X социалдык тармагындагы өз баракчасында 38 жаштагы экс-чемпион кийинки мушкери анын акыркы бою болоорун жарыялады.
Ал өзү катышкан беттештер эч кандай күч жумшабаса дагы башка спортчулардын мушкерине караганда кассалык киреше боюнча алдыда экенин белгиледи.
«Менин мурунку беттешимде футбол боюнча дүйнө чемпионатынын жарым финалы менен бир убакта өткөн, бирок мен баары бир ал кармашта жакшы көрсөткүчтөрдү жараттым. Кийинки жолу акыркы беттешимде мындан да жакшылап көрсөтүүгө аракет кылам. Кандай көрсөткүчтөргө жетише аларымды көрөбүз», — деп жазды Конор Макгрегор.
Буга чейин мушкер бир нече жолу, атап айтканда 2016 жана 2019-жылдары карьерасын аяктаганын жарыялап, бирок ар бир жолу октагонго кайтып келген.
Июль айында Конор Макгрегор акыркы беш жыл ичинде UFСде биринчи мушкерин өткөргөн. Америкалык Макс Холлоуэйге каршы беттеш болгону бир мүнөткө созулуп, ирландиялыктын жеңилүүсү менен аяктаган.
Ал сокку урууга аракет кылып жатып бутунан жаракат алган — Холлоуэй техникалык нокаут менен жеңишке жеткен.