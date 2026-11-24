Казакстандагы алгачкы UFC турнири эмки жылы 1-майда өтүшү мүмкүн
Казакстандын тарыхындагы алгачкы UFC турнири 2027-жылдын 1-майында Алматы шаарында өтүшү мүмкүн. Болжолдуу датаны жана өткөрүлө турган шаарды «Вестник ММА» Telegram-каналы атады.
«Казакстандагы UFC турнирин 1-майга пландап жатышат, ал Алматыда өтүшү керек», — деп айтылат каналдын билдирүүсүндө.
Казакстанда турнир өткөрүү мүмкүнчүлүгү бир нече айдан бери талкууланып келет. Октябрь айынын аягында UFC президенти Дана Уайт уюм бул маселенин үстүндө иштеп жатканын ырастаган.
Кийинчерээк UFC менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын Казакстандын туризм жана спорт министри Ербол Мырзабосынов да тастыктады.
Анын айтымында, министрлик уюмдун өкүлдөрү менен бир нече жумушчу жолугушууларды өткөргөн жана талкуулардын жыйынтыгын ноябрдын аягына чейин жарыялоону пландап жатат.«Ноябрдын аягында Казакстанда UFC турнирин өткөрүү боюнча кандай чечимге келгенибизди кененирээк айтып беребиз. Бардык иштер жасалды, айдын аягында жыйынтыгын жарыялайбыз», — деп билдирди министр.
Эгер маалымат тастыкталса, Казакстан дүйнөдөгү эң ири аралаш мушташ уюмунун расмий турнирин биринчи жолу кабыл алат.
Азырынча UFC тарабынан бул маалымат расмий түрдө тастыктала элек.