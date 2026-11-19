УЕФА: Улуттар Лигасынын плей-офф баскычынын бардык катышуучулары аныкталды
Тайпалык баскычтын жыйынтыгы боюнча Франция, Бельгия, Германия, Нидерланддар, Англия, Испания, Норвегия жана Португалия курама командалары 2026/2027-жылкы сезондогу УЕФА Улуттар Лигасынын плей-офф баскычына чыгышты.
Чейрек финалдын чүчү кулак кармоо аземи жума күнү, 20-ноябрда өтөт. Бул баскычтын алгачкы беттештери 2027-жылдын 25–27-мартында, ал эми жооптук оюндары 28–30-мартта болот. Улуттар Лигасынын учурдагы сезонунун финалдык бөлүгү 9–13-июнда өткөрүлөт.
Улуттар Лигасынын учурдагы жеңүүчүсү — Португалия курама командасы. Өткөн сезондун финалында португалиялык улуттук курама Испанияны жеңген — 2:2, пенальтилер сериясында 5:3.
Турнир ошондой эле 2028-жылкы Европа чемпионатынын тандоо өнөктүгү менен да байланыштуу.