USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

«Тажикстан президентинин кубогу»: Өлкөдөгү жаш шахматчылар мелдешке катышат

07:45, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстандын шахмат боюнча курама командасы «Тажикстандын Президентинин кубогу» экинчи эл аралык турнирине катышуу үчүн Душанбе шаарына жөнөп кетти. Бул тууралуу Кыргыз шахмат союзунан билдирди.

Маалыматка ылайык, кадыр-барктуу мелдештер 2026-жылдын 9-ноябрынан 17-ноябрына чейин өтөт жана ага дүйнөнүн 15 өлкөсүнөн 300гө чукул эң күчтүү жаш оюнчулар чогулат.

Ата мекендик делегациянын барышы жана спортчулардын эл аралык мелдешке катышуусу Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун Фондунун каражаттарынын эсебинен толугу менен каржыланды.

«Финансылык каражаттардын өз убагында бөлүнүшү биздин командага турнирге толук курамда жөнөп кетүүгө мүмкүндүк берди. Мындай мамлекеттик колдоо жаш шахматчылар үчүн чоң стимул болуп, алардын алдында чоң спорттук келечекти ачат», — деп белгилешти Кыргыз шахмат союзунан.

Тема боюнча материалдар

«Барс» клубу футбол боюнча Кыргызстандын чемпиону болду

Криштиану Роналду Португалия курама командасынан кеткенин жарыялады

Мээрим Жуманазарова UWW дүйнөлүк рейтингинде биринчи орунга көтөрүлдү

Криштиану Роналдунун уулу биринчи жолу Португалия курама командасына чакырылды

Азия чемпионаты-2027: Футбол боюнча беттештин мөөнөтү жылдырылды

UFC мушкери Конор Макгрегор карьерасын жыйынтыктаганын кайрадан жарыялады

Азия Кубогу-2027: Чемпионат бир жылга жылдырылышы мүмкүн

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандык балбандар беш медаль утту

Бүгүн «Талас Арена» стадионунун салтанаттуу ачылыш аземи өтөт

Атактуу футболчу Криштиану Роналду Ташкентке келбей калды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18