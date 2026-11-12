USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

Таза аба жана гигиена — сасык тумоодон сактануунун жолдору айтылды

09:14, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Өлкө аймагында сасык тумоо күчөгөнүнө байланыштуу Саламаттык сактоо министрлиги жарандарды курч респиратордук вирустук инфекциялардын (КРВИ) жана сасык тумоонун алдын алуу чараларын сактоого чакырды.

Ведомствонун маалыматына ылайык, колду самындап үзгүлтүксүз жуу, бөлмөлөрдү желдетүү, нымдуу тазалоо жүргүзүү жана адамдар көп чогулган жерлерде медициналык беткап колдонуу сунушталат.

Ошондой эле оорунун белгилери пайда болгондо үйдө калып, өз убагында медициналык жардамга кайрылуу керек. КРВИ менен ооруган балдарды айыкканга чейин мектепке жана бала бакчага жибербөө зарыл.

Мындан тышкары, балдарга медициналык жардам көрсөтүүнү жеңилдетүү максатында үй-бүлөлүк медицина борборлорунда КРВИ боюнча адистештирилген колл-борборлор иштейт. Ата-энелер балдарында оорунун алгачкы белгилери байкалганда телефон аркылуу консультация алып, кошумча текшерүү же ооруканага жаткыруу зарылдыгы боюнча кеңеш ала алышат.

Министрлик жарандарга сасык тумоого каршы эмдөөдөн өз убагында өтүүнү жана алдын алуу эрежелерин сактоону сунуштайт.

Тема боюнча материалдар

Кыргызстанда кант диабети менен ооругандардын саны өсүүдө

Кыргызстанда КРВИ бир жумада дээрлик 7 пайызга көбөйдү

Бишкекте эки ири дарыкана мөөр басылып жабылды

Энелер өлүмү: Быйыл Кыргызстанда 23 аял каза болду

Кыргызстанда гамма-бычагы менен жасалуучу операциялар чет өлкөгө караганда арзан

Нарында облустук Үй-бүлөлүк медицина борборунун жаңы имараты ачылды

Кыргызстанда 90 миңден ашык адам кант диабети менен ооруйт

Кыргызстанда КРВИнин 5,7 миңден ашык учуру катталды. Эң көп балдар оорушууда

КРВИ мезгили. Кыргызстанда жаңы вирустар барбы? Дарыгерлердин жообу

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18