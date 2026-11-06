USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

Кыргызстанда кант диабети менен ооругандардын саны өсүүдө

10:18, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстанда кант диабети менен ооругандардын саны өсүүдө. Соңку маалыматтар боюнча, бул оору менен катталган бейтаптардын саны 92,2 миңге жеткенин «Биринчи радио» эфиринде дарыгер-эндокринолог Полина Лучкина билдирди.

Анын айтымында, 2025-жылдын аягында алардын саны болжол менен 90 миң адамды түзгөн.

Расмий статистика дарыгерге кайрылып, диагнозу коюлган адамдарды гана эске алгандыктан, оорунун реалдуу масштабы мындан да жогору болушу мүмкүн экени белгиленди.

Кыргызстандыктардын көбү кант диабетинин экинчи түрү менен оорушат. Алардын саны болжол менен 88 миң адамга жетет.

Кант диабетинин биринчи түрү менен болжол менен 2,5 миң бейтап катталган. 1 миңге чукул учур гестациялык диабет катары аныкталган (кош бойлуулук учурунда гормоналдык дисбаланстан улам аялдарда өрчүй турган кант диабетинин өзгөчө формасы).

Тема боюнча материалдар

Кыргызстанда КРВИ бир жумада дээрлик 7 пайызга көбөйдү

Бишкекте эки ири дарыкана мөөр басылып жабылды

Энелер өлүмү: Быйыл Кыргызстанда 23 аял каза болду

Кыргызстанда гамма-бычагы менен жасалуучу операциялар чет өлкөгө караганда арзан

Нарында облустук Үй-бүлөлүк медицина борборунун жаңы имараты ачылды

Кыргызстанда 90 миңден ашык адам кант диабети менен ооруйт

Кыргызстанда КРВИнин 5,7 миңден ашык учуру катталды. Эң көп балдар оорушууда

КРВИ мезгили. Кыргызстанда жаңы вирустар барбы? Дарыгерлердин жообу

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18