Энелер өлүмү: Быйыл Кыргызстанда 23 аял каза болду
Кыргызстанда энелердин өлүмү 2026-жылдын тогуз айында 34,4 пайызга азайды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди.
Ведомствонун маалыматы боюнча, кош бойлуулуктун кабылдоосун алдын алуу, үй-бүлөнү пландаштыруу кызматтарынын жеткиликтүүлүгү, тобокелдик факторлорун өз убагында аныктоо жана аялдарды сапаттуу медициналык коштоо министрликтин ишинин артыкчылыктуу багыттары бойдон калууда.
2026-жылдын тогуз айынын маалыматы боюнча, республикада кош бойлуулук учурунда, төрөт маалында жана төрөттөн кийинки мезгилде энелердин өлүмүнүн 23 учуру катталган.
Энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү тирүү төрөлгөн 100 миң балага 22,1ди түздү, бул өткөн жылга салыштырмалуу 34,4 пайызга төмөн.
Оң динамикага карабастан, энелердин өлүмүнүн ар бир учуру келечекте мындай учурлардын алдын алуу боюнча зарыл чараларды белгилөө үчүн себептерди жана жагдайларды кылдат талдоону талап кылат, деп белгилешти министрликтен.
Артыкчылыктуу багыттардын бири — үй-бүлөнү пландаштыруу кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. Мамлекет заманбап контрацепция каражаттарын 12,5 миллион сомго сатып алууну, анын ичинде социалдык жактан аялуу топтордогу аялдар үчүн караган. Мындан сырткары, милдеттүү медициналык камсыздандыруунун алкагында Айрым контрацепция каражаттарын жеңилдетилген баада сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди.
Кош бойлуулук мезгилинде жана төрөттөн кийин аялдарды колдоого өзгөчө көңүл бурулууда.
Камсыздандырылбаган аялдар үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин акысыз алуу мүмкүнчүлүгү каралган. Бул программада каралган медициналык кызматтарга жана дары-дармек каражаттарына жеңилдетилген шарттарда жеткиликтүүлүктү камсыз кылат.
Саламаттык сактоо министрлиги репродуктивдүү саламаттык тармагында медициналык жардамды уюштурууну өркүндөтүүдө, медико-социалдык тобокелдик факторлорун эске алуу менен отчеттук документацияны кайра кароодо жана калкка үй-бүлөнү пландаштыруу дагы кош бойлуулуктун кабылдоосун алдын алуу маселелери боюнча маалымат берүүнү күчөтүүдө.
«Эненин өмүрүн жана саламаттыгын сактоо кош бойлуулукка даярданууну, медициналык жардамга өз убагында кайрылууну, кош бойлуулук мезгилинде сапаттуу байкоону жана төрөттөн кийинки тийиштүү медициналык коштоону камтыган комплекстүү мамилени талап кылат. Энелердин өлүмүн азайтуу саламаттык сактоо тутумунун эң маанилүү милдеттеринин бири бойдон калууда. Туруктуу жыйынтыктарга жетишүү медициналык жардамды андан ары өркүндөтүүнү, тобокелдиктерди өз убагында аныктоону жана аялдардын репродуктивдүү саламаттыкты сактоо мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымдуулугун жогорулатууну талап кылат», — деп билдиришти ведомстводон.