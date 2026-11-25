Бишкектеги Онкология борборунда нур терапиясы аппараты бир айдан бери иштебейт
Бишкектеги Улуттук онкология жана гематология борборунда нур терапиясы аппараты бир айдан ашык убакыттан бери иштебей, бейтаптар дарылануу үчүн кезек күтүүгө аргасыз болушууда. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучуларынын бири жазды.
Борбордун директору Бахадыр Бебезов 24.kg агенттигине бул маалыматты тастыктады.
Анын айтымында, Улуттук онкология жана гематология борборунда төмөнкү жабдуулар бар:
- Бабатрон II (2017-жылкы) — нур менен дарылоо үчүн дистанциялык гамма-терапия медициналык аппараты (иштеп жатат);
- Эки сызыктуу ылдамдаткыч (2021-жылкы) (иштеп жатат);
- АГАТ-ВТ (2016-жылкы) — брахитерапия үчүн (иштеп жатат);
- Флекситрон-1 (2022-жылкы) — брахитерапия үчүн (иштеп жатат);
- Флекситрон-2 (2022-жылкы) — брахитерапия үчүн (иштеп жатат);
- Терад 200 (2019-жылкы) — жакын фокустуу рентгенотерапия үчүн (сырткы шишиктерди дарылоо үчүн). Ал иштебей турат.
Бардык жабдуулардын кепилдик мөөнөтү өтүп кеткен.
«Азыркы учурда инженерлер «Терад 200» аппаратынын эмнеси бузулганын аныкташты. Биз 283,4 миң сомго тетиктерди сатып алууга тендер жарыялап, өткөрдүк (14 күн). 17-ноябрда жеткирүү боюнча келишим түзүлдү, жеткирүү мөөнөтү 30 жумуш күнүн түзөт.Өндүрүүчү завод Беларуста жайгашкан, Кыргызстанда анын өкүлдөрү жок», — деп кейиди Бебезов.
Ал радиологиялык жабдуулардын бардык паркын сервистик тейлөө үчүн 2027-жылга 20 миллион сом кароо зарыл экенин белгиледи.