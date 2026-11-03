Бишкекте эки ири дарыкана мөөр басылып жабылды
Бишкекте эки ири дарыкана мөөр басылып, алардын жабылганына бир жумага чукулдап калды. Бул тууралуу социалдык тармактардын колдонуучулары жазышууда.
Дары-дармектер жана медициналык буюмдар департаменти «24.kg» агенттигине бул маалыматты ырастады. Ведомствонун маалыматы боюнча, сөз Абдрахманов жана Москва көчөлөрүнүн кесилишиндеги борбордук дарыкана жана Токтогул көчөсү менен Чыңгыз Айтматов проспектисинин кесилишиндеги «Адмирал» дарыканасы жөнүндө болуп жатат.
«Дарыканаларды Мамлекеттик бажы кызматынын тергөө башкармалыгы кылмыш ишинин алкагында мөөр басып жапкан. Кандай кылмыш иши экендиги бизге белгисиз», — деп белгилешти департаменттен.
Ал эми Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз кызматы расмий маалыматты кийинчерээк берерин билдирди.