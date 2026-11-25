Сары-Челекте жеке унаалар менен кирүүгө тыюу салынып, визит-борбор курулат
Сары-Челек биосфералык коругунда визит-борбор курулуп, көлгө чейинки жолдор асфальтталат жана электробустар ишке киргизилет. Бул тууралуу журналисттерге Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Эдуард Кубатов билдирди.
Анын айтымында, визит-борбордо дааратканалар, коворкинг, кофекана, дүкөн, кир жуучу жай жана түнөп калууну каалаган туристтер үчүн номерлер каралат.
Чаңдоону азайтуу максатында Сары-Челектин аймагындагы жолдорду, анын ичинде көлгө чейинки жолдорду асфальттоо пландалууда.
Туристтердин аймактын ичинде жүрүүсү үчүн 20 электробус каралат.
Алар шаардык коомдук транспорт сыяктуу үч каттам боюнча катташат. Коноктор жаратылыш паркына кирүү акысын жана жол кирени QR-код аркылуу төлөй алышат.
Автобустар туристтерди көлгө чейин жеткирет, ал жерден алар түшүп, жергиликтүү жерди жана кооз жерлерди көрө алышат. Жээкте унаа токтотуучу жайлар болбойт, ал эми көлгө жеке унаалардын кирүүсү чектелет.
Бул системаны 2027-жылы ишке киргизүү пландалууда.
Сары-Челек — Жалал-Абад облусундагы бийик тоолуу көл, ал өзүнүн атындагы биосфералык коруктун аймагында жайгашкан. Ал Кыргызстандын белгилүү жаратылыш кооз жерлеринин катарына кирет жана ЮНЕСКОнун биосфералык резерватынын бир бөлүгү болуп саналат.