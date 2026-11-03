Чүй облусунда аңчылык эрежелерин бузган эки жаранга айып салынды
Табигый ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Бишкек шаары жана Аламүдүн району боюнча экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын аймактык башкармалыгы жарандардын аталган аймакта кыргоолдор атылып жатканы тууралуу кайрылууларынын негизинде рейд өткөрдү.
Рейддик иш-чара учурунда Төмөнкү Чүй айылынын четиндеги талаалардан аңчылык менен алектенип жүргөн эки жаран аныкталды. Алардан аңчылык кылуу үчүн зарыл болгон документтери текшерилди.
Текшерүүнүн жыйынтыгында жарандардын аңчылыкка мыйзамдуу уруксат кагаздары бар экени, бирок аңчылык учурунда джек-рассел породасындагы итти колдонууга тиешелүү уруксаты жок экени аныкталган.
Бул факт боюнча Укук бузуулар кодексине ылайык эки протокол түзүлдү. Жарандарга жалпысынан 25 миң сом өлчөмүндө айып пул салынды.