«Ала-Тоо Резорт» курортунун ачылышына 15 миңге жакын турист келери күтүлүүдө
«Ала-Тоо Резорт» тоо-лыжа курортунун расмий эл аралык ачылышына 15 миңге жакын турист келери күтүлүүдө. Бул тууралуу Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Эдуард Кубатов билдирди.
Курорттун ачылышына жана БУУнун туризм боюнча эл аралык форумуна даярдык көрүү маселеси ведомствонун ыкчам жыйынындагы негизги тема болду.
«Ала-Тоо Резорттун» ачылышы 1-декабрга белгиленген. Уюштуруу комитети төрт негизги милдетти аныктады. Атап айтканда, курорттун аймагында 2 миң чарчы метр аянтты ээлеген экспо-аянтча курулууда, анда туристтик көргөзмө, фудкорт, баарлашуу жана эс алуу зоналары жайгашат.
Мындан тышкары, 200гө жакын визит-борборлордун объектилерин жабдуу пландалууда. Эдуард Кубатовдун айтымында, курорттун аймагына 20 мобилдик даараткана системасы да орнотулат. Мунун баары ачылыш күнү келери күтүлүп жаткан 15 миңге жакын туристке ыңгайлуу шарт түзүү үчүн каралган.
Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик эл аралык блогерлерди, журналисттерди жана ардактуу конокторду чакырууга жооптуу. Дүйнөгө таанымал 50гө жакын тревел-блогер жана журналисттин келиши күтүлүүдө. Ошондой эле иш-чараны Маданият министрлиги жана президенттин администрациясы аркылуу келе турган 120га жакын журналист чагылдырат. Ведомство эл аралык медиада чагылдыруу ачылыш аземинин негизги багыттарынын бири болорун белгилейт.
Ардактуу коноктордун арасында көп жолку олимпиада чемпиондорунун келиши күтүлүүдө. Атап айтканда, ачылышка австриялык тоо-лыжачы, үч жолку олимпиада чемпиону Герман Майер катышат. Эдуард Кубатов конокторду чакыруу боюнча калган маалыматтарды ачыктаган жок, бирок программа кызыктуу болорун белгиледи.
Ачылышка карата чоң маданий программа даярдалууда. Агенттиктин башчысынын айтымында, иш-чара кышкы майрамга жана эл аралык фестивалга айланышы керек. Эдуард Кубатов анын деңгээлин «Бишкек Аренанын» жана Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы менен салыштырып, уюштуруучулар иш-чараны эл аралык деңгээлде өткөрүүгө аракет кыларын айтты.