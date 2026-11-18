Статистика: Кыргызстан — Өзбекстандан келген туристтер үчүн эң популярдуу багыт
2026-жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан Өзбекстандан келген туристтер үчүн эң популярдуу багыт болуп калды. Мындай маалыматтар Улуттук статистика комитетинин материалдарында келтирилген.
Анын маалыматына караганда, Кыргызстанга дээрлик 3 миллион өзбекстандык келген. Жалпысынан туризм максатында чет өлкөгө Өзбекстандын 6,5 миллион жараны чыккан.
Такталгандай, үстүбүздөгү жылдын январь айынан октябрь айына чейин Кыргызстанга 2 миллион 983 миң 680 адам келген. Кыргызстан туристтик максатта саякаттаган өзбекстандыктар үчүн чет элдик багыттардын ичинен биринчи орунду ээледи.