Баткен облусунда сейрек кездешүүчү 144 баш Северцов аркары катталды
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен аймактык башкармалыгынын маалыматына караганда, 2025-жылдын аягында жүргүзүлгөн санактын жыйынтыгы боюнча Баткен облусунун аймагында Северцов аркарынын 144 башы катталган.
Райондун тоолуу аймагында мал кайтарып жүргөн жергиликтүү тургун тоодон түшүп келген жапайы жаныбарларды көрүп, аларды видеого тартып алган. Андан соң тартылган видеону Жаратылыш ресурстары министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп берген. Кадрлардан эки Северцов аркары үй жаныбарларынын арасында жүрүп, алар менен кошо оттоп жатканын көрүүгө болот.
Северцов аркары — Кыргызстандын тоолуу райондорунда байырлаган жапайы туяктуу жаныбарлардын түрлөрүнүн бири. Анын табигый байырлоо чөйрөсүн сактоо жана популяциясын коргоо биологиялык ар түрдүүлүктү сактап калууда маанилүү роль ойнойт.
Белгилей кетсек, жапайы жаныбарлардын өзүнүн табигый чөйрөсүндө пайда болушу биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жаратылышты коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин маанилүүлүгүн дагы бир жолу баса белгилейт.