USD87.45EUR98.35RUB1.07
24.kg

Мээрим Жуманазарова UWW дүйнөлүк рейтингинде биринчи орунга көтөрүлдү

07:45, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова дүйнөлүк рейтингде биринчи орунга көтөрүлдү. Бул тууралуу UWW сайтында айтылат.

UWW версиясы боюнча жаңыртылган рейтинг Астанада 24-октябрдан 2-ноябрга чейин өткөн дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы боюнча түзүлгөн.

Бул турнирде биздин мекендешибиз 68 килограммга чейинки салмакта чыгып, күмүш медаль уткан.

Бул жыйынтык ага 64 миң 800 упай топтоого мүмкүндүк берди.

Акжол Махмудов рейтингде алтынчы орунду ээледи. Астанадагы дүйнө чемпионатында коло медаль алгандан кийин, ал 36 миң 800 упай топтоп, дароо 42 орунга өйдөлөгөн.

Эрназар Акматалиев дүйнөлүк рейтингде экинчи ордун сактап калды. Кыргызстандык балбандын куржунунда 54 миң 500 упай бар.

Тема боюнча материалдар

Криштиану Роналдунун уулу биринчи жолу Португалия курама командасына чакырылды

Азия чемпионаты-2027: Футбол боюнча беттештин мөөнөтү жылдырылды

UFC мушкери Конор Макгрегор карьерасын жыйынтыктаганын кайрадан жарыялады

Азия Кубогу-2027: Чемпионат бир жылга жылдырылышы мүмкүн

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандык балбандар беш медаль утту

Бүгүн «Талас Арена» стадионунун салтанаттуу ачылыш аземи өтөт

Атактуу футболчу Криштиану Роналду Ташкентке келбей калды

Дүйнө чемпионаты: Эрназар Акматалиев алтын үчүн күрөшөт

Дүйнө чемпионаты -2026: Бүгүн эркин күрөш боюнча балбандар килемге чыгат

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова күмүш медаль утту

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18