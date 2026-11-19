Бүгүн Новопавловкада суу убактылуу токтотулат
Бүгүн,19-ноябрда Новопавловкада суу убактылуу токтотулат. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти.
Маалыматка ылайык, турак жай имараттарына, мектептерге, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу берүү саат 10:00 дөн 20:00 гө чейин өчүрүлөт.
Өчүрүү аймагы төмөнкү көчөлөр менен чектелет: Ворошилов — Абакан — Крупская — Степная — Северная — Усупбаев — Көк-Кыя көчөлөрү.
Суу берүү № 118 мектеп-гимназиясынын жаңы имаратындагы түтүктү оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу токтотулат.