USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Кыргызстан Кубогу -2026: «Нефтчи» менен «Мурас Юнайтед» баш байге үчүн беттешет

09:09, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Эртең, 24-октябрда өлкөнүн Кубогунун финалында Кочкор-Атанын «Нефтчи» клубу менен Жалал-Абаддын «Мурас Юнайтед» клубу күч сынашып, башкы трофейдин ээси аныкталат. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдиги билдирди.

Финалдык беттеш Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт. Эки команда үчүн тең бул оюн сезондун маанилүү учурларынын бири болуп, Кыргызстандын Кубогун жеңип алуу үчүн акыркы мүмкүнчүлүк болмокчу.

Иш-чаранын ачылыш аземи саат 16:00дө башталат. Ал эми финалдык беттеш саат 18:00дө старт алат.

Белгилей кетсек, футбол күйөрмандары үчүн булстадиондо жагымдуу атмосфераны сезип, сүйүктүү командаларын колдоого жана Кыргызстандын Кубогунун жаңы ээсин аныктай турган чечүүчү оюнга күбө болууга мыкты мүмкүнчүлүк болот.

Тема боюнча материалдар

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандын намысын 22 балбан коргойт

Чемпиондор лигасы: Жуманын мыкты оюнчусу расмий түрдө аталды

Флойд Мэйвезер кайрадан Макгрегор менен беттешеби? Реванш тууралуу айтылды

Дмитрий Бивол чемпиондук титулдарын Каллум Смитке каршы коргойт

Бүгүн Ош шаарында Көк бөрү боюнча Кыргызстандын биринчилиги башталат

«Алтын топ»-2026: Сыйлык ээсинин аты белгилүү болду

Өз билемдик: Криштиану Роналдуга 255 евро айып салынып, оюндан четтетилди

Forbes рейтинги: Дүйнөдөгү эң жогорку акы төлөнүүчү 10 футболчу аталды

ФИФА кыргыз футболун өнүктүрүүгө 25 миллион доллар бөлүүнү пландаштырууда

U-23: Юхан Догдурбек уулу күрөш боюнча дүйнө чемпионатынан күмүш медал алды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18