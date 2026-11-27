Кыргызстан 2028-жылы футзал боюнча Азия кубогун өткөрөт
Кыргызстан 2028-жылдагы футзал боюнча Азия кубогун кабыл алуу укугуна ээ болду. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен билдиришти.
Чечим бүгүн Таиланддын Пхукет шаарында өткөн Азия футбол конфедерациясынын футзал комитетинин жыйынында кабыл алынды.
Турнир 2028-жылдын 24-январынан 6-февралына чейин өтөт.
КР футзал боюнча континенталдык биринчиликтин финалдык бөлүгүн биринчи жолу кабыл алат.
Буга чейин өлкө Азия кубогунун тандоо оюндарын өткөрүп келген. КФС финалдык этапты өткөрүү кыргыз футзалын өнүктүрүү үчүн маанилүү кадам болорун белгиледи.