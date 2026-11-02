Кыргыз улуттук драма театрынын ноябрь айы репертуары
Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын ноябрь айынын репертуары жарыяланды. Бул тууралуу Маданият министрлигинин социалдык тармактагы расмий баракчасында айтылат.
Кыргыз театрынын кылымдык тарыхын уланткан 100-сезондо сахна төрүндө көрүүчүлөрдү ар түрдүү тагдырларды баяндаган, терең ойго салган жана жүрөккө жеткен спектаклдер күтөт.
Сахнадагы ар бир чыгарма — өзүнчө дүйнө. Ар бир каарман — өзүнчө тагдыр. Ал эми ар бир спектакль — көрүүчү менен актерду бириктирген өзгөчө ирмем.
Күздүн ар бир кечинде театр сүйүүчүлөрүн ар түрдүү тагдырларды баяндаган, терең ойго салган жана көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө жеткен спектаклдер күтөт.
Бардык спектаклдер саат 18:30дө башталат.