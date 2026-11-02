USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Кыргыз улуттук драма театрынын ноябрь айы репертуары

08:04, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын ноябрь айынын репертуары жарыяланды. Бул тууралуу Маданият министрлигинин социалдык тармактагы расмий баракчасында айтылат.

Кыргыз театрынын кылымдык тарыхын уланткан 100-сезондо сахна төрүндө көрүүчүлөрдү ар түрдүү тагдырларды баяндаган, терең ойго салган жана жүрөккө жеткен спектаклдер күтөт.

Сахнадагы ар бир чыгарма — өзүнчө дүйнө. Ар бир каарман — өзүнчө тагдыр. Ал эми ар бир спектакль — көрүүчү менен актерду бириктирген өзгөчө ирмем.

863443767_2442822039580934_5147169089304332460_n.jpg

Күздүн ар бир кечинде театр сүйүүчүлөрүн ар түрдүү тагдырларды баяндаган, терең ойго салган жана көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө жеткен спектаклдер күтөт.

Бардык спектаклдер саат 18:30дө башталат.

Тема боюнча материалдар

Бүгүн Табылды Актановдун «Барсбег» китебинин бет ачары өтөт

Жомок дүйнөсү: Бүгүн сүрөт музейинде «Мажар эл жомоктору» көргөзмөсү ачылат

Бийчи жамгыр: Акын Алтынай Темирова Италиянын эл аралык сыйлыгын алды

Жаш манасчылардын республикалык сынагы жыйынтыкталды: Жеңүүчүлөр аныкталды

Болот Шамшиевдин элесине арналган кинофестиваль өтөт

Кыргыз театрынын 100 жылдыгы: Иш-чаралардын программасы

Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы лауреаттары 11 номинация боюнча тандалат

Кыргыз киносунун 85 жылдык мааракеси белгиленет

Ч. Айтматов атындагы Мамлекеттик орус драма театрынын ноябрь айындагы репертуары

Жаш манасчылардын республикалык сынагы: Финалга 14 акын тандалды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18