Криштиану Роналдунун уулу биринчи жолу Португалия курама командасына чакырылды
«Алтын топ» сыйлыгынын беш жолку ээси Криштиану Роналдунун уулу Криштиану душ Сантуш биринчи жолу Португалиянын 17 жашка чейинки (U17) курама командасына чакырылды. Бул тууралуу Португалия футбол федерациясынын басма сөз кызматы билдирди.
Португалиянын U17 курама командасы Европа чемпионатынын тандоо этабынын биринчи раундунда Андоррага (11-ноябрь), Болгарияга (14-ноябрь) жана Сербияга (17-ноябрь) каршы ойнойт. Бардык матчтар Португалияда өтөт.
Криштиану Роналдунун уулу 16 жашта, ал атасы негизги курамында ойногон Сауд Арабиясынын «Аль-Наср» клубунун өспүрүмдөр командасында ойнойт. Буга чейин кичүү Криштиану Португалиянын U16 жана U15 улуттук курама командаларында ойногон.