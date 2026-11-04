USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Криштиану Роналдунун уулу биринчи жолу Португалия курама командасына чакырылды

07:45, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

«Алтын топ» сыйлыгынын беш жолку ээси Криштиану Роналдунун уулу Криштиану душ Сантуш биринчи жолу Португалиянын 17 жашка чейинки (U17) курама командасына чакырылды. Бул тууралуу Португалия футбол федерациясынын басма сөз кызматы билдирди.

Португалиянын U17 курама командасы Европа чемпионатынын тандоо этабынын биринчи раундунда Андоррага (11-ноябрь), Болгарияга (14-ноябрь) жана Сербияга (17-ноябрь) каршы ойнойт. Бардык матчтар Португалияда өтөт.

Криштиану Роналдунун уулу 16 жашта, ал атасы негизги курамында ойногон Сауд Арабиясынын «Аль-Наср» клубунун өспүрүмдөр командасында ойнойт. Буга чейин кичүү Криштиану Португалиянын U16 жана U15 улуттук курама командаларында ойногон.

Тема боюнча материалдар

Азия чемпионаты-2027: Футбол боюнча беттештин мөөнөтү жылдырылды

UFC мушкери Конор Макгрегор карьерасын жыйынтыктаганын кайрадан жарыялады

Азия Кубогу-2027: Чемпионат бир жылга жылдырылышы мүмкүн

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандык балбандар беш медаль утту

Бүгүн «Талас Арена» стадионунун салтанаттуу ачылыш аземи өтөт

Атактуу футболчу Криштиану Роналду Ташкентке келбей калды

Дүйнө чемпионаты: Эрназар Акматалиев алтын үчүн күрөшөт

Дүйнө чемпионаты -2026: Бүгүн эркин күрөш боюнча балбандар килемге чыгат

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова күмүш медаль утту

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова алтын медаль үчүн күрөшөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18