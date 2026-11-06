Криштиану Роналду Португалия курама командасынан кеткенин жарыялады
Криштиану Роналду улуттук курама командада 23 жыл ойногондон кийин Португалия курамасындагы карьерасын аяктаганын жарыялады. 41 жаштагы футболчу коштошуу кайрылуусун 5-ноябрда социалдык тармактарга жарыялады.
Чабуулчу бул чечимди кабыл алуу оңойго турбаганын мойнуна алды. Анын айтымында, жетинчи номердеги футболканы кийинки муунга өткөрүп берүү убагы келди.
«Бул чечим мага оңой тийген жок, бирок кээ бир чечимдер баштын гана эмес, жүрөктүн буйругу менен да кабыл алынат», — деди Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду Португалия курамасындагы дебютун 2003-жылдын августунда жасаган. Улуттук команданын сабында ал 234 матч өткөрүп, 146 гол киргизген жана эркектер арасындагы футболдо бул эки көрсөткүч боюнча дүйнөлүк рекорддорду койгон. Чабуулчу курама команда менен бирге 2016-жылкы Европа чемпионатын жеңип алып, Улуттар лигасынын эки жолку жеңүүчүсү болгон.