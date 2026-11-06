USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

Криштиану Роналду Португалия курама командасынан кеткенин жарыялады

07:47, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Криштиану Роналду улуттук курама командада 23 жыл ойногондон кийин Португалия курамасындагы карьерасын аяктаганын жарыялады. 41 жаштагы футболчу коштошуу кайрылуусун 5-ноябрда социалдык тармактарга жарыялады.

Чабуулчу бул чечимди кабыл алуу оңойго турбаганын мойнуна алды. Анын айтымында, жетинчи номердеги футболканы кийинки муунга өткөрүп берүү убагы келди.

«Бул чечим мага оңой тийген жок, бирок кээ бир чечимдер баштын гана эмес, жүрөктүн буйругу менен да кабыл алынат», — деди Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду Португалия курамасындагы дебютун 2003-жылдын августунда жасаган. Улуттук команданын сабында ал 234 матч өткөрүп, 146 гол киргизген жана эркектер арасындагы футболдо бул эки көрсөткүч боюнча дүйнөлүк рекорддорду койгон. Чабуулчу курама команда менен бирге 2016-жылкы Европа чемпионатын жеңип алып, Улуттар лигасынын эки жолку жеңүүчүсү болгон.

Тема боюнча материалдар

Мээрим Жуманазарова UWW дүйнөлүк рейтингинде биринчи орунга көтөрүлдү

Криштиану Роналдунун уулу биринчи жолу Португалия курама командасына чакырылды

Азия чемпионаты-2027: Футбол боюнча беттештин мөөнөтү жылдырылды

UFC мушкери Конор Макгрегор карьерасын жыйынтыктаганын кайрадан жарыялады

Азия Кубогу-2027: Чемпионат бир жылга жылдырылышы мүмкүн

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандык балбандар беш медаль утту

Бүгүн «Талас Арена» стадионунун салтанаттуу ачылыш аземи өтөт

Атактуу футболчу Криштиану Роналду Ташкентке келбей калды

Дүйнө чемпионаты: Эрназар Акматалиев алтын үчүн күрөшөт

Дүйнө чемпионаты -2026: Бүгүн эркин күрөш боюнча балбандар килемге чыгат

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18