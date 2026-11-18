Кеңешбек Токтомамбетов Жогорку соттун судьясы кызматынан бошотулду
Кеңешбек Токтомамбетов Жогорку соттун судьясы кызматынан бошотулду. Тиешелүү чечим бүгүн парламенттин жыйынында кабыл алынды.
Кызматтан бошотууга судьялык кызмат ордунда болуунун чектүү курагына жеткендиги негиз болду. 5-ноябрда Кеңешбек Токтомамбетов 70 жашка толгон.
Кеңешбек Токтомамбетов Нарын шаарында туулган, Караганда жогорку милиция мектебин аяктаган. Сегиз жыл ички иштер органдарында тергөөчү болуп иштеген, андан кийин ар кандай мамлекеттик кызматтарды ээлеп, прокуратурада эмгектенген.
2007-жылы сот тутумуна өтүп, Бишкек шаардык жана Чүй облустук сотторунда иштеген. 2017-жылы Жогорку соттун судьясы болгон.